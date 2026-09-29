Ξυπνήσατε με ένα ξαφνικό σπυράκι; Πέντε απρόσμενοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται
Ξυπνήσατε με ένα ξαφνικό σπυράκι; Πέντε απρόσμενοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται
Και όχι, δεν φταίνε απαραίτητα τα προϊόντα skincare που χρησιμοποιείτε.
Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που η επιδερμίδα μας δείχνει στα καλύτερά της και εκείνες που, σχεδόν από το πουθενά, ξυπνάμε με κοκκινίλες και σπυράκια. Και ενώ η πρώτη μας σκέψη είναι συνήθως να αναζητήσουμε την αιτία στη skincare ρουτίνα μας, η απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο νεσεσέρ και στα προϊόντα. Μερικές φορές, οι ένοχοι κρύβονται σε καθημερινές συνήθειες που δεν θα σκεφτόμασταν να συνδέσουμε με την κατάσταση του δέρματός μας:
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