Ξυπνήσατε με ένα ξαφνικό σπυράκι; Πέντε απρόσμενοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται
MARIE CLAIRE

Ξυπνήσατε με ένα ξαφνικό σπυράκι; Πέντε απρόσμενοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται

Και όχι, δεν φταίνε απαραίτητα τα προϊόντα skincare που χρησιμοποιείτε.

Ξυπνήσατε με ένα ξαφνικό σπυράκι; Πέντε απρόσμενοι λόγοι που μπορεί να ευθύνονται
Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που η επιδερμίδα μας δείχνει στα καλύτερά της και εκείνες που, σχεδόν από το πουθενά, ξυπνάμε με κοκκινίλες και σπυράκια. Και ενώ η πρώτη μας σκέψη είναι συνήθως να αναζητήσουμε την αιτία στη skincare ρουτίνα μας, η απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο νεσεσέρ και στα προϊόντα. Μερικές φορές, οι ένοχοι κρύβονται σε καθημερινές συνήθειες που δεν θα σκεφτόμασταν να συνδέσουμε με την κατάσταση του δέρματός μας:

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