«Ο Γιώργος με χτύπησε!»: Τι συμβουλεύουμε το παιδί μας, σύμφωνα με μια παιδαγωγό;

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να πολύ κοινό σενάριο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς, ειδικά των πολύ μικρών παιδιών, είναι να πρέπει να συμβουλεύσουν το δικό τους πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που κάποιο άλλο το χτυπήσει. Είναι OK να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του; Η πλατφόρμα «the kids.society», που διαχειρίζεται μια

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