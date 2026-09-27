«Ο Γιώργος με χτύπησε!»: Τι συμβουλεύουμε το παιδί μας, σύμφωνα με μια παιδαγωγό;
«Ο Γιώργος με χτύπησε!»: Τι συμβουλεύουμε το παιδί μας, σύμφωνα με μια παιδαγωγό;
Είναι OK να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο;
Είναι OK να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο;
Ένα πολύ κοινό σενάριο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς, ειδικά των πολύ μικρών παιδιών, είναι να πρέπει να συμβουλεύσουν το δικό τους πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που κάποιο άλλο το χτυπήσει. Είναι OK να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του; Η πλατφόρμα «the kids.society», που διαχειρίζεται μια νηπιαγωγός, η Ελίνα Μαυροπούλου, MSc, απαντάει αρνητικά, σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram.
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