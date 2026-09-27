H Δρ. Εύη Χατζηανδρέου στο 8ο Marie Claire Power Trip: Πώς μπορούμε να ζήσουμε όχι μόνο περισσότερο, αλλά καλύτερα;
MARIE CLAIRE

H Δρ. Εύη Χατζηανδρέου στο 8ο Marie Claire Power Trip: Πώς μπορούμε να ζήσουμε όχι μόνο περισσότερο, αλλά καλύτερα;

Η διακεκριμένη γιατρός εξηγεί πώς η πρόληψη, η επιστήμη και οι καθημερινές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της ζωής μας καθώς μεγαλώνουμε.

H Δρ. Εύη Χατζηανδρέου στο 8ο Marie Claire Power Trip: Πώς μπορούμε να ζήσουμε όχι μόνο περισσότερο, αλλά καλύτερα;
ΗΔρ. Εύη Χατζηανδρέου είναι διακεκριμένη ιατρός και ειδικός στη Δημόσια Υγεία, με πολυετή πορεία σε σημαντικούς θεσμικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου (MPH, DrPH) από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard

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