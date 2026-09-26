Κανέλλα Αράπογλου: Nα αφήνουμε χώρο για κάτι που δεν είναι τέλειο ούτε προβλέψιμο και φέρει το ίχνος του ανθρώπου
MARIE CLAIRE

Κανέλλα Αράπογλου: Nα αφήνουμε χώρο για κάτι που δεν είναι τέλειο ούτε προβλέψιμο και φέρει το ίχνος του ανθρώπου

Η εικαστικός και graphic designer μας θυμίζει ότι η δημιουργία μπορεί να είναι θεραπευτική.

Κανέλλα Αράπογλου: Nα αφήνουμε χώρο για κάτι που δεν είναι τέλειο ούτε προβλέψιμο και φέρει το ίχνος του ανθρώπου
ΗΚανέλλα Αράπογλου έχει δημιουργήσει το δικό της χώρο στο ελληνικό εικαστικό τοπίο, συχνά, με βελόνα και κλωστή. Graphic designer, με σπουδές Γραφιστικής στην Αθήνα και μεταπτυχιακό στο Communication Design στο Central Saint Martins του Λονδίνου (όπου έζησε και εργάστηκε, ως art director, για αρκετά χρόνια) η KANELLA, όπως ονομάζει το δημιουργικό της γραφείο, έχει χαράξει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία τη δική της γραμμή. 

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