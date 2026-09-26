H εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον με Valentino
H εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον με Valentino
Η ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα από συλλογή Resort 2027 του οίκου.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα από συλλογή Resort 2027 του οίκου.
Μετά την πρεμιέρα της ταινίας Verity στο Λονδίνο, η Dakota Johnson συνέχισε τη βραδιά στο πάρτι για την παρουσίαση του αρώματος Vendetta της Valentino Beauty, στο The Vinyl Factory. Για τη δεύτερη εμφάνισή της άφησε πίσω τη δαντέλα της πρεμιέρας και επέλεξε ένα φόρεμα από τη συλλογή Valentino Resort 2027.
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