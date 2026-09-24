Μπεν Άφλεκ: Τι του απάντησε η πρώην σύζυγός του όταν της ζήτησε να παίξουν μαζί σε ταινία

ΟBen Affleck παραλίγο να πρωταγωνιστήσει μαζί με την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner, στο «Animals». O ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε πώς μια σειρά από αλλαγές στο καστ παραλίγο να οδηγήσει σε μια νέα κινηματογραφική συνάντηση με την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner.Ο συνσεναριογράφος, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της ταινίας, η οποία κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου, αρχικά είχε επιλέξει τη Jennifer Garner για τον ρόλο της Abigail, συζύγου του κεντρικού χαρακτήρα Mark Kimball. Παράλληλα, ο ρόλος του Mark προοριζόταν αρχικά για τον φίλο του Affleck, Matt Damon.«Σκέφτηκα: “Θεέ μου, η Jen Garner θα ήταν καταπληκτική γι’ αυτόν τον ρόλο”», δήλωσε ο Affleck στο Entertainment Weekly. «Έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι και οι δύο θα βλέπαμε περισσότερο τα παιδιά μας, αφού θα περνούσαμε από μία εβδομάδα μαζί τους. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τα προγράμματά μας γύρω από αυτό».Πίστευε επίσης ότι η πρώην γυναίκα του θα μπορούσε να δείξει μια διαφορετική πλευρά της ως ηθοποιός. «Μπορεί να φέρει κάτι ενδιαφέρον που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα και που ξέρω ότι μπορεί να κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι είχε την ευκαιρία να το δείξει σε κάποια ταινία».