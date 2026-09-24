«Παραλίγο να παντρευτώ έναν κατά συρροή βιαστή»
MARIE CLAIRE

«Παραλίγο να παντρευτώ έναν κατά συρροή βιαστή»

«Μου είπαν, αν δεν καταθέσεις, θα σε βρούμε σε ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου»

«Παραλίγο να παντρευτώ έναν κατά συρροή βιαστή»
Η Amy (αυτό είναι το ψευδώνυμό της), γνώρισε τον Christopher Malcolm στο Tinder προς το τέλος του Αυγούστου του 2023. Στη μαρτυρία που μοιράζεται σήμερα με το BBC, θυμάται ότι της φάνηκε «γλυκός και αστείος». Αλλά η σχέση τους εξελίχθηκε ανησυχητικά σύντομα.

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