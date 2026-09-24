«Παραλίγο να παντρευτώ έναν κατά συρροή βιαστή»
«Παραλίγο να παντρευτώ έναν κατά συρροή βιαστή»
«Μου είπαν, αν δεν καταθέσεις, θα σε βρούμε σε ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου»
Η Amy (αυτό είναι το ψευδώνυμό της), γνώρισε τον Christopher Malcolm στο Tinder προς το τέλος του Αυγούστου του 2023. Στη μαρτυρία που μοιράζεται σήμερα με το BBC, θυμάται ότι της φάνηκε «γλυκός και αστείος». Αλλά η σχέση τους εξελίχθηκε ανησυχητικά σύντομα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα