H εντυπωσιακή εμφάνιση της Sienna Miller με μίνι φόρεμα Erdem

Τα φτερά φαίνεται πως έχουν γίνει το νέο fashion obsession της Sienna Miller. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πρεμιέρα του War στο Λονδίνο, η ηθοποιός επέστρεψε στο συγκεκριμένο στοιχείο και στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά επιλέγοντας μια δημιουργία από τη συλλογή Erdem Resort 2027.