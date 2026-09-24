H εντυπωσιακή εμφάνιση της Sienna Miller με μίνι φόρεμα Erdem
H εντυπωσιακή εμφάνιση της Sienna Miller με μίνι φόρεμα Erdem
H ηθοποιός διανύει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στυλιστικές περιόδους της.
H ηθοποιός διανύει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στυλιστικές περιόδους της.
Τα φτερά φαίνεται πως έχουν γίνει το νέο fashion obsession της Sienna Miller. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στην πρεμιέρα του War στο Λονδίνο, η ηθοποιός επέστρεψε στο συγκεκριμένο στοιχείο και στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά επιλέγοντας μια δημιουργία από τη συλλογή Erdem Resort 2027.
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