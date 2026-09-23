Η αποχή από το αλκοόλ αλλάζει τον εγκέφαλο: Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

Ηδιακοπή κατανάλωσης του αλκοόλ συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, νέα έρευνα, που δημοσίευσε και ο Independent, υποδεικνύει ότι οι αλλαγές που προκαλεί η αποχή στον εγκέφαλο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενισχύουν την παρόρμηση για κατανάλωση και να αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής.Ερευνητική ομάδα από το Winder lab, εργαστήριο, το οποίο επικεντρώνεται στην κατανόηση των εγκεφαλικών κυκλωμάτων που σχετίζονται με το άγχος, με στόχο τη βελτίωση των θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις εξαρτήσεις και τις συναισθηματικές διαταραχές, μελέτησε ποντίκια στα οποία είχε δοθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ελεύθερη πρόσβαση σε αλκοόλ και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε περίοδο αναγκαστικής αποχής. Ένα μέρος των ζώων εμφάνισε στη συνέχεια έντονη και επίμονη κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και όταν αυτό είχε γίνει ιδιαίτερα πικρό με την προσθήκη κινίνης.Μάλιστα, τα συγκεκριμένα ποντίκια κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες από το πολύ πικρό αλκοόλ σε σύγκριση με όσα δεν είχαν προηγουμένως περάσει περίοδο αποχής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αλλαγές που συνδέονται με την αποχή ενδέχεται να συμβάλλουν στην επιστροφή σε προβληματικές συμπεριφορές κατανάλωσης.