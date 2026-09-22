11ο Με τα Μάτια Ανοιχτά: H μεγάλη γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην Ταινιοθήκη
11ο Με τα Μάτια Ανοιχτά: H μεγάλη γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην Ταινιοθήκη
Από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου με προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εργαστήρια αλλά και masterclasses - που παραδίδει, μεταξύ άλλων, η διακεκριμένη Ιρανή σκηνοθέτρια Firouzeh Khosrovani
Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για 11η χρονιά το αφιέρωμα «Με τα Μάτια Ανοιχτά» συνοψίζοντας σε ένα τετραήμερο επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων δύο χρόνων αλλά και αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά masterclass και εργαστήρια. Τιμώμενη ξένη καλεσμένη φέτος, η Ιρανή σκηνοθέτρια Firouzeh Khosrovani. Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα μεγαλώνει, με προβολή 44 ταινιών, μικρού-μεσαίου και μεγάλου μήκους που επεκτείνεται και στη δεύτερη αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.
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