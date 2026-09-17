Γιατί κρατάμε το αγαπημένο μας άρωμα για «ειδικές περιστάσεις»;
MARIE CLAIRE

Γιατί κρατάμε το αγαπημένο μας άρωμα για «ειδικές περιστάσεις»;

Ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να φορέσουμε το άρωμα που αγαπάμε.

Γιατί κρατάμε το αγαπημένο μας άρωμα για «ειδικές περιστάσεις»;
Υπάρχει ένα περίεργο beauty habit που πιθανότατα έχουμε όλες υιοθετήσει, τουλάχιστον σε κάποια φάση της ζωής μας: Να αγοράζουμε ένα άρωμα που πραγματικά αγαπάμε και μετά να το φυλάμε. Για μια έξοδο, ένα ραντεβού, ένα πάρτι, μια ιδιαίτερη περίσταση. Το καθημερινό μας άρωμα μπορεί να είναι κάτι πιο διακριτικό, ενώ το αγαπημένο μας μπουκάλι μένει στο ράφι περιμένοντας εκείνη τη στιγμή που θα θεωρήσουμε αρκετά «ξεχωριστή» για να το φορέσουμε.

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