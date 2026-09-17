Η Σιένα Μίλερ σε μια εμφάνιση που δεν έχουμε συνηθίσει
MARIE CLAIRE

Η Σιένα Μίλερ σε μια εμφάνιση που δεν έχουμε συνηθίσει

Για την την παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς «War», η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Dilara Fındıkoğlu από τη συλλογή Fall 2023.

Η Σιένα Μίλερ σε μια εμφάνιση που δεν έχουμε συνηθίσει
ΗSienna Miller εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς «War» στο ODEON Luxe Leicester Square του Λονδίνου, με ένα look που σηματοδοτεί μια αισθητή στροφή από την boho αισθητική με την οποία έχει συνδεθεί επί χρόνια.

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