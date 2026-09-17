Τσαρλς Σπένσερ: Ισχυρίζεται ότι μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο βασιλιάς Κάρολος είχε πει πως «θα ξεχαστεί σύντομα»
Τσαρλς Σπένσερ: Ισχυρίζεται ότι μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο βασιλιάς Κάρολος είχε πει πως «θα ξεχαστεί σύντομα»
Ξεκίνησε πόλεμο με το Παλάτι, ήδη πριν από την κυκλοφορία της βιογραφίας της, που έγραψε ο αδερφός της
Το νέο βιογραφικό βιβλίο του Charles Spencer για την αδερφή του, πριγκίπισσα Diana, «Swan Song: Diana, My Sister» έχει ξεσηκώσει θύελλες προτού ακόμα κυκλοφορήσει, την επόμενη εβδομάδα. Προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του στην Daily Mail έθεσαν τον συγγραφέα στο στόχαστρο του Παλατιού.
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