Τσαρλς Σπένσερ: Ισχυρίζεται ότι μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ο βασιλιάς Κάρολος είχε πει πως «θα ξεχαστεί σύντομα»

Το νέο βιογραφικό βιβλίο του Charles Spencer για την αδερφή του, πριγκίπισσα Diana, «Swan Song: Diana, My Sister» έχει ξεσηκώσει θύελλες προτού ακόμα κυκλοφορήσει, την επόμενη εβδομάδα. Προδημοσιεύσεις αποσπασμάτων του στην Daily Mail έθεσαν τον συγγραφέα στο στόχαστρο του Παλατιού.