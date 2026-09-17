Πίτερ Μαξ: Η ψυχεδελική τέχνη του, το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής, η άνοια, η αυτοκτονία της συζύγου του

Ο Peter Max, ο εικαστικός που συνδέθηκε με την ψυχεδελική pop art και το κίνημα «flower power» των sixties, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε ο γιος του, χωρίς να αναφέρει αιτία θανάτου. Ήταν γνωστό, ωστόσο, ότι ο καλλιτέχνης έπασχε από άνοια σε προχωρημένο στάδιο.