«Double French»: Το νέο twist για όσες αγαπούν το κλασικό γαλλικό μανικιούρ
MARIE CLAIRE

«Double French»: Το νέο twist για όσες αγαπούν το κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Το αγαπημένο μας γαλλικό αποκτά μία δεύτερη γραμμή και γίνεται πιο σύγχρονο, παιχνιδιάρικο και δημιουργικό.

«Double French»: Το νέο twist για όσες αγαπούν το κλασικό γαλλικό μανικιούρ
Το γαλλικό μανικιούρ είναι από εκείνες τις τάσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η καθαρή βάση και η χαρακτηριστική λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού το έχουν κάνει διαχρονικό, ενώ κατά καιρούς επιστρέφει με διαφορετικές εκδοχές. Αυτή τη φορά, όμως, το κλασικό γαλλικό αποκτά μία παραπάνω γραμμή και γίνεται Double French.

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