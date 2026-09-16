«Double French»: Το νέο twist για όσες αγαπούν το κλασικό γαλλικό μανικιούρ

Το γαλλικό μανικιούρ είναι από εκείνες τις τάσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η καθαρή βάση και η χαρακτηριστική λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού το έχουν κάνει διαχρονικό, ενώ κατά καιρούς επιστρέφει με διαφορετικές εκδοχές. Αυτή τη φορά, όμως, το κλασικό γαλλικό αποκτά μία παραπάνω γραμμή και γίνεται Double French.