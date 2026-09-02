Σελίν Ντιόν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στους δρόμους του Παρισιού με φόρεμα του οίκου Loewe
Σελίν Ντιόν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στους δρόμους του Παρισιού με φόρεμα του οίκου Loewe
Η τραγουδίστρια επέλεξε μια δημιουργία από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026, με sculptural δερμάτινο μπούστο και ασύμμετρη φούστα με τελείωμα από shearling.
Η τραγουδίστρια επέλεξε μια δημιουργία από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026, με sculptural δερμάτινο μπούστο και ασύμμετρη φούστα με τελείωμα από shearling.
ΗCeline Dion έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κατά την έξοδό της από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι, όπου την υποδέχθηκαν οι ενθουσιώδεις θαυμαστές της. Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα από τη συλλογή Loewe Φθινόπωρο 2026, με sculptural δερμάτινο μπούστο και ασύμμετρη φούστα με τελείωμα από shearling, ένα σχέδιο που είχαμε πρωτοδεί τον περασμένο Ιούνιο στην πρέσβειρα του οίκου, Kara Wai.
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