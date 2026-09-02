Βανδάλισαν το αστέρι της Dolly Parton στη Λεωφόρο της Δόξας

Το αστέρι της Dolly Parton στο Hollywood Walk of Fame πρόκειται να αντικατασταθεί, αφού υπέστη βανδαλισμό. Το αστέρι ήταν ήδη προγραμματισμένο να αντικατασταθεί λόγω ρωγμών, σύμφωνα με την Ana Martinez, αντιπρόεδρο του Hollywood Chamber of Commerce για τις σχέσεις με τα μέσα και τους καλλιτέχνες. Ωστόσο, μετά τον θάνατο της Dolly Parton στις 25 Αυγούστου, κάποιος φέρεται να προκάλεσε επιπλέον ζημιές στο αστέρι και να έκλεψε λουλούδια που είχαν αφήσει θαυμαστές.Η Dolly Parton πέθανε σε ηλικία 80 ετών και, μετά την είδηση του θανάτου της, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής, αφήνοντας λουλούδια, κεριά και άλλα αναμνηστικά. Το αστέρι της στο Walk of Fame είχε τοποθετηθεί το 1984.Σύμφωνα με την Ana Martinez, ένας θαυμαστής ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές στις 31 Αυγούστου ότι κάποιος είχε χαράξει το αστέρι και είχε πάρει τα λουλούδια. Βίντεο που δημοσίευσε το KNX News 1070 AM δείχνει ότι το κόκκινο αστέρι είχε αφαιρεθεί εντελώς, αφήνοντας ένα κενό τετράγωνο στο πεζοδρόμιο.