Κέιτι Χολμς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της - Η φωτογραφία του που ανέβασε στο Instagram
MARIE CLAIRE

Κέιτι Χολμς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της - Η φωτογραφία του που ανέβασε στο Instagram

«Ο καλύτερος από τους καλύτερους»

Κέιτι Χολμς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της - Η φωτογραφία του που ανέβασε στο Instagram
ΗKatie Holmes, αν και κρατά μακριά από τη δημοσιότητα την προσωπική της ζωή, γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Jason Bard Yarmosky, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

 
«Χρόνια πολλά στον καλύτερο από τους καλύτερους… ❤️ @jasonbardyarmosky», έγραψε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου η ηθοποιός, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια σειρά από φωτογραφίες. Σε μία από αυτές, το ζευγάρι κρατά από ένα μικρόφωνο, σε μια βραδιά που φαίνεται να περιλαμβάνει karaoke, ενώ σε άλλη διακρίνεται μια τούρτα γενεθλίων με αναμμένα κεριά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης