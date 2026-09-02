Κέιτι Χολμς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της - Η φωτογραφία του που ανέβασε στο Instagram

ΗKatie Holmes, αν και κρατά μακριά από τη δημοσιότητα την προσωπική της ζωή, γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Jason Bard Yarmosky, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.«Χρόνια πολλά στον καλύτερο από τους καλύτερους… ❤️ @jasonbardyarmosky», έγραψε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου η ηθοποιός, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια σειρά από φωτογραφίες. Σε μία από αυτές, το ζευγάρι κρατά από ένα μικρόφωνο, σε μια βραδιά που φαίνεται να περιλαμβάνει karaoke, ενώ σε άλλη διακρίνεται μια τούρτα γενεθλίων με αναμμένα κεριά.