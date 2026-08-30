Ο δάσκαλος που έσωσε 1.643 παιδιά από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Ο δάσκαλος που έσωσε 1.643 παιδιά από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ
Λίγα λεπτά αργότερα το σχολείο τους είχε παρασυρθεί από τα νερά.
Λίγα λεπτά αργότερα το σχολείο τους είχε παρασυρθεί από τα νερά.
Στις 9.20 το πρωί της Τετάρτης, η ημέρα στο Tribhuvan Trishuli Secondary School, στην κοιλάδα Trishuli του βόρειου-κεντρικού Νεπάλ, κυλούσε όπως κάθε άλλη. Περίπου 900 παιδιά βρίσκονταν ήδη στο τριώροφο σχολικό συγκρότημα, ενώ εκατοντάδες ακόμη κατευθύνονταν προς αυτό με τα πόδια ή με τα σχολικά λεωφορεία. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο του διευθυντή.
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