Ο δάσκαλος που έσωσε 1.643 παιδιά από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ

Στις 9.20 το πρωί της Τετάρτης, η ημέρα στο Tribhuvan Trishuli Secondary School, στην κοιλάδα Trishuli του βόρειου-κεντρικού Νεπάλ, κυλούσε όπως κάθε άλλη. Περίπου 900 παιδιά βρίσκονταν ήδη στο τριώροφο σχολικό συγκρότημα, ενώ εκατοντάδες ακόμη κατευθύνονταν προς αυτό με τα πόδια ή με τα σχολικά λεωφορεία. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο του διευθυντή.



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