Ράμερ Γουίλις: «Μου λείπει η εκδοχή του πατέρα μου όπως ήταν στο παρελθόν»

Σε ένα νέο βίντεο η κόρη του Bruce Willis, Rummer, μοιράζεται κάτι από τη ζωή από τον πατέρα της μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια. «Μου λείπει η εκδοχή εκείνου που υπήρξε στο παρελθόν. Κάποιες μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα στο να είναι παρούσα εκεί που είναι σήμερα αυτός. Η αλήθεια είναι ότι δύναμη σημαίνει να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι και τα δύο αυτά ταυτόχρονα».