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Ράμερ Γουίλις: «Μου λείπει η εκδοχή του πατέρα μου όπως ήταν στο παρελθόν»
MARIE CLAIRE

Ράμερ Γουίλις: «Μου λείπει η εκδοχή του πατέρα μου όπως ήταν στο παρελθόν»

Μοιράζεται κάτι από τη ζωή της με τον Bruce Willis – και το πώς έχει αλλάξει μετά τη διάγνωσή του με άνοια

Ράμερ Γουίλις: «Μου λείπει η εκδοχή του πατέρα μου όπως ήταν στο παρελθόν»
Σε ένα νέο βίντεο η κόρη του Bruce Willis, Rummer, μοιράζεται κάτι από τη ζωή από τον πατέρα της μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια. «Μου λείπει η εκδοχή εκείνου που υπήρξε στο παρελθόν. Κάποιες μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα στο να είναι παρούσα εκεί που είναι σήμερα αυτός. Η αλήθεια είναι ότι δύναμη σημαίνει να μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι και τα δύο αυτά ταυτόχρονα».

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