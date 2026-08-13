Ariana Grande: Επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Ricky Alvarez με μία φωτογραφία
Ariana Grande: Επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Ricky Alvarez με μία φωτογραφία
Δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια και ο πρώην σύντροφός της έδωσαν πλέον και δημόσια το πρώτο ξεκάθαρο σημάδι ότι η σχέση τους έχει ξεκινήσει ξανά.
Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez φαίνεται πως αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Οι δυο τους είχαν αρχίσει να περνούν ξανά χρόνο μαζί τους τελευταίους μήνες, όμως μέχρι πρόσφατα απέφευγαν να επιβεβαιώσουν δημόσια ότι είναι και πάλι ζευγάρι.
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