Πέντε λόγοι που η Kelly Rutherford έχει την πιο κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται μεγάλη γκαρνταρόμπα για να είμαστε κομψές. Αρκούν μερικά κομμάτια – κλειδιά που μπορούμε να φοράμε, χάρη στον πιο ανεπίσημο χαρακτήρα των καλοκαιρινών μηνών, από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμόζοντας τα σύνολά μας ανάλογα με την περίσταση με την προσθαφαίρεση αξεσουάρ. Η Kelly Rutherford διαθέτει μια τέτοια κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα και αυτοί οι πέντε λόγοι το αποδεικνύουν περίτρανα.