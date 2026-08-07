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Πέντε λόγοι που η Kelly Rutherford έχει την πιο κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα
MARIE CLAIRE

Πέντε λόγοι που η Kelly Rutherford έχει την πιο κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Κάθε εμφάνισή της είναι και μια ξεχωριστή πηγή έμπνευσης για τα δικά μας outfit.

Πέντε λόγοι που η Kelly Rutherford έχει την πιο κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα
Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται μεγάλη γκαρνταρόμπα για να είμαστε κομψές. Αρκούν μερικά κομμάτια – κλειδιά που μπορούμε να φοράμε, χάρη στον πιο ανεπίσημο χαρακτήρα των καλοκαιρινών μηνών, από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμόζοντας τα σύνολά μας ανάλογα με την περίσταση με την προσθαφαίρεση αξεσουάρ. Η Kelly Rutherford διαθέτει μια τέτοια κομψή καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα και αυτοί οι πέντε λόγοι το αποδεικνύουν περίτρανα.
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