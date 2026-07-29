Η Μύκονος που αγαπήσαμε επιστρέφει, με μία Patron στο χέρι

Για χρόνια η πανέμορφη Μύκονος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συζήτησης που περισσότερο αφορούσε τις υπερβολές και το τι είναι viral στα social media παρά την ίδια την εμπειρία. Φέτος, όμως, το κλίμα φαίνεται να αλλάζει. Οι Έλληνες επιστρέφουν, όχι για να βάλουν τικ δίπλα σε μια λίστα, αλλά για να απολαύσουν ξανά όσα κάνουν το νησί μοναδικό. Και μαζί τους επιστρέφει μια νέα κουλτούρα ανέμελης απόλαυσης, όπου η Patrón συνοδεύει κάθε στάση της ημέρας, από την παραλία μέχρι το τελευταίο ποτό.