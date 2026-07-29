Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών
Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών
Ο μουσικός, που συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και έγινε ευρέως γνωστός για το τραγούδι Nightcall, βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του.
ΟΓάλλος DJ Kavinsky απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Le Parisien» την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την εφημερίδα.
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