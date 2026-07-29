Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών

ΟΓάλλος DJ Kavinsky απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Le Parisien» την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την εφημερίδα.