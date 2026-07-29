Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών
MARIE CLAIRE

Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών

Ο μουσικός, που συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και έγινε ευρέως γνωστός για το τραγούδι Nightcall, βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του.

Πέθανε ο DJ Kavinsky σε ηλικία 50 ετών
ΟΓάλλος DJ Kavinsky απεβίωσε σε ηλικία 50 ετών, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Le Parisien» την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Belorgey, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

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