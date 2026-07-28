Κοντά αλλά όχι βαρετά: Τα καλοκαιρινά σχέδια που αποδεικνύουν ότι τα κοντά νύχια είναι πιο fun από ποτέ

Τα κοντά νύχια έχουν πάψει εδώ και καιρό να θεωρούνται η «ασφαλής» επιλογή. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στο μανικιούρ, συνδυάζοντας πρακτικότητα και κομψότητα με τρόπο που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες celebrities αλλά και nail artists επιλέγουν κοντό μήκος, αποδεικνύοντας ότι ένα εντυπωσιακό μανικιούρ δεν χρειάζεται απαραίτητα μακριά νύχια.