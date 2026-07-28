Η νέα καλοκαιρινή τσάντα που διεκδικεί τη θέση της ψάθινης
Η νέα καλοκαιρινή τσάντα που διεκδικεί τη θέση της ψάθινης
Προσθέτει μια παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε σύνολο, ενώ αποπνέει χειροποίητο χαρακτήρα και μια αίσθηση νοσταλγίας που ταιριάζει ιδανικά στο καλοκαίρι.
Προσθέτει μια παιχνιδιάρικη νότα σε κάθε σύνολο, ενώ αποπνέει χειροποίητο χαρακτήρα και μια αίσθηση νοσταλγίας που ταιριάζει ιδανικά στο καλοκαίρι.
Οι raffia και οι ψάθινες τσάντες αποτελούν εδώ και χρόνια το ανεπίσημο «σήμα κατατεθέν» του καλοκαιρινού στυλ. Είναι οι πρώτες που βγάζουμε από την ντουλάπα μόλις ανεβαίνει η θερμοκρασία και αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές. Φέτος, όμως, μια πιο αναπάντεχη πρόταση διεκδικεί τη θέση της στις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις: οι τσάντες από ξύλινες χάντρες.
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