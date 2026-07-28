Κρίστοφερ Νόλαν: Τα παπούτσια που απαγόρευε να φορούν οι ηθοποιοί στα γυρίσματα της Οδύσσειας

Με αφορμή την πολυσυζητημένη Οδύσσεια του Christopher Nolan, το cast και ο σκηνοθέτης έχουν αποκαλύψει όχι μόνο πτυχές του έργου αλλά και μυστικά πίσω από τις κάμερες.Ο διάσημος σκηνοθέτης πρόσφατα βρέθηκε στην εκπομπή CBS Mornings. Η δημοσιογράφος, του ανέφερε πως σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια της ταινίας, Anne Hathaway, ο Nolan έχει απαγορεύσει στα μέλη της ομάδας να εμφανίζονται στα γυρίσματα φορώντας τις γνωστές μπότες UGG.Ο ίδιος το παραδέχτηκε λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι μερικά πράγματα που απλά σου υπενθυμίζουν πως βρίσκεσαι στον πραγματικό κόσμο, έναντι του κόσμου που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τους ηθοποιούς. Εγώ θέλω να παραμένω στη στιγμή, και να παραμένουν και οι ηθοποιοί. Οπότε για μένα οι UGG είναι ένα σύμβολο μοντερνισμού.»