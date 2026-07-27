Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς της
MARIE CLAIRE

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς της

Ο πρίγκιπας Archie στο πιλοτήριο και η πριγκίπισσα Lilibet στην πισίνα

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς της
ΗMeghan Markle έδωσε στους followers της μια ματιά στις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ γεμάτο ανέμελες στιγμές με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Harry, και τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet.

 
Στις 23 Ιουλίου, η δούκισσα του Sussex ανάρτησε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών με τη λιτή λεζάντα «Summer Holiday ☀️».

Οι εικόνες προέρχονται από το οικογενειακό ταξίδι στην Ευρώπη, το οποίο περιλάμβανε στάσεις στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές ξεχωρίζει η επίσκεψη στο Althorp, το πατρικό σπίτι της πριγκίπισσας Diana και τόπος όπου βρίσκεται ο τάφος της. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο πρίγκιπας Harry περπατά μαζί με τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet στους κήπους του κτήματος, ενώ ο ίδιος και ο γιος του κρατούν ανθοδέσμες για να τις αφήσουν στη μνήμη της Diana.

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