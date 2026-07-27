Τι αγοράζουν δύο Beauty Editors πριν φύγουν για διακοπές;
MARIE CLAIRE

Τι αγοράζουν δύο Beauty Editors πριν φύγουν για διακοπές;

Ήρθαμε στο Golden Hall, στον απόλυτο προορισμό για να βρούμε όλα τα καλοκαιρινά beauty essentials, όλα σε ένα μέρος.

Τι αγοράζουν δύο Beauty Editors πριν φύγουν για διακοπές;
Λίγο πριν τις καλοκαιρινές αποδράσεις, υπάρχει πάντα ένα απαραίτητο τελετουργικό και αυτό δεν είναι άλλο από τις beauty αγορές. Από αντηλιακά και skincare μέχρι αρώματα, μακιγιάζ και περιποίηση μαλλιών, τα χρειαζόμαστε όλα και έτσι, επισκεφθήκαμε το Golden Hall για να ανακαλύψουμε και να σας προτείνουμε όλα τα καλοκαιρινά essentials για τις φετινές σας αποδράσεις:

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