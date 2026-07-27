«Μία γυμνάστρια σε διακοπές»: Τα ακροβατικά της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου στη θάλασσα

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον ακροβατικό διάδρομο στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας, στις αρχές του Ιουλίου του 2026, η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου φαίνεται πως απολαμβάνει το καλοκαίρι της κάνοντας βουτιές στις όμορφες θάλασσες της πατρίδας μας.Η αθλήτρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, στην οποία τη βλέπουμε να εφαρμόζει τις τεχνικές της σε ένα διαφορετικό «στάδιο». Αυτή τη φορά δεν φορά τη στολή της, δεν τρέχει πάνω σε μπλε στρώματα και δεν προσγειώνεται σε άψογη στάση, αλλά πηδά από βράχους και βουτά στα δροσερά νερά της Άνδρου.Στη λεζάντα έγραψε: «Μία γυμνάστρια στις διακοπές».