Η Έμα Ρόμπερτς παντρεύτηκε με νυφικό που χρειάστηκε 9 μήνες και 1.000 ώρες για να ολοκληρωθεί

Πάνω από τέσσερα χρόνια σχέσης μετρούν η Emma Roberts και ο Cody John, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου, σε κατοικία στο Idaho.Η 35χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά American Horror Story και ανιψιά της Julia Roberts, επέλεξε για τη μεγάλη ημέρα μια κατά παραγγελία δημιουργία της Monique Lhuillier από μεταξωτό σιφόν σε υπόλευκη απόχρωση. Όπως η ίδια αποκάλυψε σε αφιέρωμα για τον γάμο της, στόχος της ήταν να θυμίζει «μια μικρή αντικέ κούκλα-φάντασμα». Το εντυπωσιακό νυφικό χρειάστηκε εννέα μήνες και σχεδόν 1.000 ώρες εργασίας για να ολοκληρωθεί, ενώ είχε σχεδιαστεί ώστε να μεταμορφώνεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δημιουργώντας συνολικά πέντε διαφορετικές εμφανίσεις.Για το πάρτι που ακολούθησε, η Emma Roberts επέλεξε ένα μαύρο σύνολο από το αρχείο της Monique Lhuillier, από τη συλλογή του 2004, αποτελούμενο από κορσέ και πολυεπίπεδη μεταξωτή φούστα από οργάντζα.«Μου αρέσει η ιδέα να φορέσω μαύρα στο after party. Μας αρέσει να κάνουμε κάτι λίγο απρόσμενο. Αυτό το σύνολο θα μπορούσε να είναι είτε πραγματικά vintage, από πριν 100 χρόνια, είτε απόλυτα σύγχρονο», δήλωσε. Αναφερόμενη στον σύζυγό της, αστειεύτηκε: «Δεν θα τον ένοιαζε ακόμη κι αν φορούσα τζιν. Αλλά με αυτή την εμφάνιση θα ξετρελαθεί».