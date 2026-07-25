Μαρκ Κουκουρέλα: Πανηγυρισμός για το κύπελλο με τον αυτιστικό, μη λεκτικό γιο του - «Κάποιες φορές υποφέρω»
MARIE CLAIRE

Μαρκ Κουκουρέλα: Πανηγυρισμός για το κύπελλο με τον αυτιστικό, μη λεκτικό γιο του - «Κάποιες φορές υποφέρω»

Παράλληλα όμως ο Ισπανός πρωταθλητής έχει πει ότι η ανατροφή του τον έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο

Μαρκ Κουκουρέλα: Πανηγυρισμός για το κύπελλο με τον αυτιστικό, μη λεκτικό γιο του - «Κάποιες φορές υποφέρω»
Μετά την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ανάμεσα στους Ισπανούς παίκτες που γιορτάζουν ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο του Marc Cucurella, που μοιράζεται τη χαρά του με τα παιδιά του. Ανάμεσά τους είναι και ο μεγαλύτερος γιος του κορυφαίου αμυντικού, Mateo, με μη λεκτικό αυτισμό, για τον οποίο ο Ισπανός πρωταθλητής του ποδοσφαίρου έχει πει ότι τον έχει κάνει καλύτερο πατέρα και άνθρωπο, μέσα από τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει μαζί του από τη στιγμή της διάγνωσης, στην προσπάθειά του να κατανοήσει τη νευροδιαφορετικότητά του και να υποστηρίξει το παιδί του.

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