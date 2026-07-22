Αντηλιακή προστασία για κάθε ανάγκη
Αντηλιακή προστασία για κάθε ανάγκη
Οι beauty insiders μιλούν για την αγαπημένη τους αντηλιακή σειρά και αποκαλύπτουν γιατί μπορούν να ετοιμάσουν το νεσεσέρ τους μόνο με Luxurious Suncare της Intermed.
Οι beauty insiders μιλούν για την αγαπημένη τους αντηλιακή σειρά και αποκαλύπτουν γιατί μπορούν να ετοιμάσουν το νεσεσέρ τους μόνο με Luxurious Suncare της Intermed.
Η αντηλιακή προστασία είναι το σημαντικότερο βήμα της καθημερινής skincare ρουτίνας, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλο τον χρόνο. Στο νέο επεισόδιο των Beauty Insiders, η Έστα Πλακοκέφαλου και η Νατάσα Μπερέκου συζητούν τις νέες προσθήκες της σειράς Luxurious Suncare της InterMed και εξηγούν πώς η σωστή επιλογή αντηλιακού μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας.
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