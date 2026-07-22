Αντηλιακή προστασία για κάθε ανάγκη

Η αντηλιακή προστασία είναι το σημαντικότερο βήμα της καθημερινής skincare ρουτίνας, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλο τον χρόνο. Στο νέο επεισόδιο των Beauty Insiders, η Έστα Πλακοκέφαλου και η Νατάσα Μπερέκου συζητούν τις νέες προσθήκες της σειράς Luxurious Suncare της InterMed και εξηγούν πώς η σωστή επιλογή αντηλιακού μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας.