Το styling trick της Ντούα Λίπα που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο basic σύνολο
MARIE CLAIRE

Το styling trick της Ντούα Λίπα που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο basic σύνολο

Τη διαφορά στην τελευταία της εμφάνιση έκαναν όπως πάντα οι προσεγμένες λεπτομέρειες.

Το styling trick της Ντούα Λίπα που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο basic σύνολο

Από τότε που επέστρεψε από το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία, η Dua Lipa φαίνεται να προτιμά πιο λιτές εμφανίσεις, χωρίς όμως να στερούνται στιλιστικού ενδιαφέροντος. Τις τελευταίες ημέρες αποδεικνύει πως ένα καλό τζιν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανεπιτήδευτα κομψά σύνολα. Αυτή τη φορά επέλεξε ένα bootcut denim, το οποίο συνδύασε με μαύρο λινό πουκάμισο.

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