Αν είναι όλα γύρω μας πλαστικά, τα ρούχα ας μην είναι

Παρά το ζοφερό σκηνικό που συχνά φαίνεται να διαδραματίζεται στη σημερινή βιομηχανία της μόδας, με αμφιβόλου ηθικής οίκους γρήγορης μόδας να μεσουρανούν ενώ ρυπαίνουν αδυσώπητα, συνεχείς αυξήσεις τιμών και μικρές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα όλο και περισσότερο, μια νέα στροφή μας κάνει αισιόδοξους.Σύμφωνα με το Business of Fashion, η σύνθεση των ρούχων δεν απασχολεί πλέον αποκλειστικά τους ανθρώπους της μόδας οι οποίοι συνηθίζουν να κοιτάνε το καρτελάκι που αναγράφει τα υφάσματα. Οι καταναλωτές, πιο ενημερωμένοι πλέον, αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη διαφορά που μπορεί να κάνει ένα φυσικό ύφασμα έναντι ενός συνθετικού. Ο πρώτος στόχος; Το πολυχρησιμοποιημένο polyester, που ουσιαστικά σημαίνει πλαστικό (και το nylon και το elastane επίσης) και δεν μπορεί πια κανείς να το αρνηθεί.