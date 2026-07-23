Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε στον Λευκό Οίκο
MARIE CLAIRE

Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε στον Λευκό Οίκο

Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη

Μαίρη Λίντα: Όταν τραγούδησε στον Λευκό Οίκο
Στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60, όταν η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ήταν ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή, περιόδευαν στις ΗΠΑ, δίνοντας συναυλίες που κρατούσαν σε επαφή τους ομογενείς με την πατρίδα τους. Σε μια από εκείνες τις συναυλίες, όπως γράφει η Μηχανή του Χρόνου, τους άκουσε ένας στενός συνεργάτης του Lyndon B. Johnson και εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε τους πρότεινε να παίξουν στον Λευκό Οίκο, μια πρόταση που το ντουέτο αποδέχτηκε με χαρά.

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