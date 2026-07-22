Αλέξης Σταμάτης - Εύα Σιμάτου: Η αφετηρία μιας μεγάλης αγάπης - «Με κατέκτησε ολοσχερώς»

Η Εύα Σιμάτου, η ηθοποιός και σύζυγος του Αλέξη Σταμάτη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή, τον αποχαιρέτησε στο Facebook με ένα δικό του ποίημα, με τίτλο «Υστερόγραφο στο Φως», με πλήθος φίλων και συναδέλφων να μοιράζονται λόγια υποστήριξης και παρηγοριάς.