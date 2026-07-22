Ο λαιμός προδίδει πρώτος την ηλικία μας; Τι πραγματικά κάνει τη διαφορά στην περιποίησή του
Ο λαιμός προδίδει πρώτος την ηλικία μας; Τι πραγματικά κάνει τη διαφορά στην περιποίησή του
Τα μυστικά που βοηθούν στη σωστή φροντίδα του.
Όταν μιλάμε για skincare, σχεδόν όλη η προσοχή στρέφεται στο πρόσωπο. Serum, κρέμες, μάσκες και SPF εφαρμόζονται με ευλάβεια μέχρι το περίγραμμα του προσώπου, ενώ ο λαιμός συχνά μένει εκτός ρουτίνας. Κι όμως, είναι μία από τις πρώτες περιοχές που αρχίζουν να δείχνουν τα σημάδια του χρόνου, είτε με λεπτές γραμμές, είτε με απώλεια ελαστικότητας, είτε με την χαρακτηριστική «ζαρωμένη» όψη.
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