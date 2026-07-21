Swimwear: Το brand που δεν λείπει ποτέ από τη βαλίτσα των διακοπών μου

Με τις καλοκαιρινές αποδράσεις να βρίσκονται πια προ των πυλών, υπάρχει μία συνήθεια που δεν αλλάζει ποτέ όταν ετοιμάζω τη βαλίτσα των διακοπών μου. Πριν αποφασίσω ποιο βιβλίο θα πάρω μαζί ή πόσα λινά φορέματα θα χωρέσουν στις αποσκευές, επιλέγω πάντα τα μαγιό που θα με συνοδεύσουν όλο το καλοκαίρι. Είναι εκείνα που καθορίζουν τη διάθεση κάθε εμφάνισης, από την πρώτη πρωινή βουτιά μέχρι το ηλιοβασίλεμα στην παραλία.