Σας πιάνει πονοκέφαλος όταν πιάνετε τα μαλλιά σας αλογοουρά; Να γιατί συμβαίνει
Σας πιάνει πονοκέφαλος όταν πιάνετε τα μαλλιά σας αλογοουρά; Να γιατί συμβαίνει
Και τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε.
Η αλογοουρά είναι από τα χτενίσματα που δεν αποχωριζόμαστε ποτέ, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι γρήγορη, πρακτική και δείχνει πάντα περιποιημένη, είτε βρίσκεστε στο γραφείο είτε στην παραλία. Αν, όμως, έχετε παρατηρήσει ότι μετά από μερικές ώρες αρχίζετε να νιώθετε πονοκέφαλο ή ένα ενοχλητικό τράβηγμα στο κεφάλι, δεν είναι ιδέα σας.
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