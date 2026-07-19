Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open: Μια ιστορία 40 ετών που γράφεται ξανά, στα χνάρια της μητέρας της
MARIE CLAIRE

Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open: Μια ιστορία 40 ετών που γράφεται ξανά, στα χνάρια της μητέρας της

Βίντεο: Από το ελληνικό WTA του 1986 στον σημερινό τελικό - Μια οικογενειακή διαδρομή που γράφει ιστορία στο ελληνικό τένις.

Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open: Μια ιστορία 40 ετών που γράφεται ξανά, στα χνάρια της μητέρας της
Ηιστορία του τένις στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια σειρά από στατιστικά και νίκες, αλλά μια σκυταλοδρομία συναισθημάτων που περνά από γενιά σε γενιά. Το απόγευμα του Σαββάτου η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας με 2-0 σετ της Αλίνα Κορνέεβα.

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