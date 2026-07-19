Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open: Μια ιστορία 40 ετών που γράφεται ξανά, στα χνάρια της μητέρας της

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ιστορία του τένις στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια σειρά από στατιστικά και νίκες, αλλά μια σκυταλοδρομία συναισθημάτων που περνά από γενιά σε γενιά. Το απόγευμα του Σαββάτου η