Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα σπάνιο vintage σύνολο Mugler στις διακοπές της
Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα σπάνιο vintage σύνολο Mugler στις διακοπές της
Το συμπλήρωσε με την Artiste Medium Tote της Aquazzura από καφέ δέρμα με ανάγλυφο, κυματιστό σχέδιο.
Το συμπλήρωσε με την Artiste Medium Tote της Aquazzura από καφέ δέρμα με ανάγλυφο, κυματιστό σχέδιο.
Οι Clooney επέστρεψαν στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Αυτές τις ημέρες, το πιο λαμπερό ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στις ιταλικές ακτές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το στυλ των διακοπών τους αποτελεί πηγή έμπνευσης.
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