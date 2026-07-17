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Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα σπάνιο vintage σύνολο Mugler στις διακοπές της
MARIE CLAIRE

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα σπάνιο vintage σύνολο Mugler στις διακοπές της

Το συμπλήρωσε με την Artiste Medium Tote της Aquazzura από καφέ δέρμα με ανάγλυφο, κυματιστό σχέδιο.

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα σπάνιο vintage σύνολο Mugler στις διακοπές της
Οι Clooney επέστρεψαν στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις. Αυτές τις ημέρες, το πιο λαμπερό ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στις ιταλικές ακτές, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το στυλ των διακοπών τους αποτελεί πηγή έμπνευσης.

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