Πώς είναι να γίνεσαι μητέρα στην εμπόλεμη Ουκρανία; «Προσεύχομαι να μη βομβαρδίσουν το μαιευτήριο»

Ένας πόλεμος που διαρκεί για χρόνια έχει και κάποιες συνέπειες που μπορεί να μην είναι τόσο ορατές ή προφανείς. Στην Ουκρανία, από τον Φεβρουάριο του 2022, οι γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά περνούν την εγκυμοσύνη τους μέσα στον φόβο και τις αντιξοότητες (όπως την αγωνία της επόμενης σειρήνας που θα τις οδηγήσει στα καταφύγια, τις διακοπές ρεύματος, ακόμα και τον εκτοπισμό) και οι επιπτώσεις είναι ήδη μετρήσιμες.