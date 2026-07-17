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French Fade: Η κομψή εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής
MARIE CLAIRE

French Fade: Η κομψή εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής

Ιδανικό για κάθε περίσταση και κάθε εποχή.

French Fade: Η κομψή εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ που γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής
'Όσον αφορά στα νύχια, δεν υπάρχει τίποτα πιο κλασικό από ένα γαλλικό μανικιούρ. Ο συνδυασμός της λευκής γραμμής και ενός απαλού ή nude βερνικιού είναι διαχρονικός και αναμφισβήτητα κομψός, τόσο που η δημοτικότητά του δεν δείχνει σημάδια μείωσης εδώ και δεκαετίες. Στο TikTok, για παράδειγμα, το #frenchmanicure μπορεί να υπερηφανεύεται για 267,9 εκατομμύρια προβολές.

 
 
Φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα μανικιούρ τόσο εμβληματικό έχει αποτελέσει έμπνευση για άλλες τάσεις στα νύχια, όπως για παράδειγμα το γαλλικό με παστέλ αποχρώσεις στο τελείωμα ή το micro-french. Τώρα φαίνεται πως μία ακόμη εκδοχή του γαλλικού βγαίνει στο προσκήνιο και ετοιμάζεται να απογειωθεί.
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