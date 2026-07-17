ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend
MARIE CLAIRE

Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend

Οι «παγωμένες» παστέλ σκιές που κυριάρχησαν στις αρχές των 2000s επιστρέφουν δυναμικά, χαρίζοντας στα βλέμματα μια δροσερή, φωτεινή και άκρως νοσταλγική αισθητική.

Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend
Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις των 2000s επιστρέφουν η μία μετά την άλλη. Από τα glossy χείλη και τα λεπτά φρύδια μέχρι τα lip glosses με shimmer και το μπλε eyeliner, η Y2K αισθητική έχει επηρεάσει όσο λίγες το σύγχρονο μακιγιάζ. Φέτος, όμως, την πρωταγωνιστική θέση διεκδικούν οι frosted παστέλ σκιές. Οι παστέλ σκιές με το περλέ, σχεδόν παγωμένο φινίρισμα κάνουν δυναμικό comeback και χαρίζουν στο βλέμμα μια δροσερή, φωτεινή όψη που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης