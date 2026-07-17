Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend
Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend
Οι «παγωμένες» παστέλ σκιές που κυριάρχησαν στις αρχές των 2000s επιστρέφουν δυναμικά, χαρίζοντας στα βλέμματα μια δροσερή, φωτεινή και άκρως νοσταλγική αισθητική.
Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις των 2000s επιστρέφουν η μία μετά την άλλη. Από τα glossy χείλη και τα λεπτά φρύδια μέχρι τα lip glosses με shimmer και το μπλε eyeliner, η Y2K αισθητική έχει επηρεάσει όσο λίγες το σύγχρονο μακιγιάζ. Φέτος, όμως, την πρωταγωνιστική θέση διεκδικούν οι frosted παστέλ σκιές. Οι παστέλ σκιές με το περλέ, σχεδόν παγωμένο φινίρισμα κάνουν δυναμικό comeback και χαρίζουν στο βλέμμα μια δροσερή, φωτεινή όψη που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι.
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