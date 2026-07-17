Από τη Zendaya στη J Lo: Αυτό το καλοκαίρι οι celebrities επαναφέρουν αυτό το Y2K makeup trend

Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις των 2000s επιστρέφουν η μία μετά την άλλη. Από τα glossy χείλη και τα λεπτά φρύδια μέχρι τα lip glosses με shimmer και το μπλε eyeliner, η Y2K αισθητική έχει επηρεάσει όσο λίγες το σύγχρονο μακιγιάζ. Φέτος, όμως, την πρωταγωνιστική θέση διεκδικούν οι frosted παστέλ σκιές. Οι παστέλ σκιές με το περλέ, σχεδόν παγωμένο φινίρισμα κάνουν δυναμικό comeback και χαρίζουν στο βλέμμα μια δροσερή, φωτεινή όψη που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι.