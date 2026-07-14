Στο Summer Hair Rescue Lab με την L’Oréal Professionnel, βρήκα τα προϊόντα που θα σώσουν τα μαλλιά μου αυτό το καλοκαίρι

Δοκίμασα τη Metal Detox Mask και το Absolut Repair Molecular Oil και αυτά είναι όσα κράτησα από την εμπειρία.



Δεν ξέρω αν φταίει ο έντονος ήλιος ή οι βουτιές στη θάλασσα, αλλά κάθε καλοκαίρι τα μαλλιά μου δείχνουν πιο ξηρά και το χρώμα τους χάνει τη ζωντάνια του πολύ πιο γρήγορα από όσο θα ήθελα. Γι’ αυτό και όταν επισκέφθηκα το Summer Hair Rescue Lab της L’Oréal Professionnel στο Smart Park, ήμουν πραγματικά περίεργη να μάθω τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην καλοκαιρινή περιποίηση.







14.07.2026, 15:56