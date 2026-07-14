Η Ε.Ε. εξετάζει απαγόρευση των social media για παιδιά – Τι προβλέπει η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

ΗΕυρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου που θα προβλέπει ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media, με στόχο την καλύτερη προστασία των ανηλίκων από τους εθιστικούς αλγόριθμους και τους κινδύνους του διαδικτύου.Η ανακοίνωση ακολουθεί τη δημοσίευση έκθεσης ομάδας ειδικών για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η οποία εισηγείται την απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών.«Δεν πρόκειται για το αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media. Το ζήτημα είναι αν και πότε τα social media θα έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαίκης Επιτροπής, κάνοντας λόγο για τους «θηρευτικούς αλγόριθμους» που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους.Τι προτείνουν οι ειδικοίΗ επιτροπή εμπειρογνωμόνων προτείνει μια σταδιακή προσέγγιση ανά ηλικία. Συγκεκριμένα, εισηγείται την απαγόρευση όχι μόνο των παραδοσιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά και υπηρεσιών με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως ορισμένα διαδικτυακά παιχνίδια και chatbots τεχνητής νοημοσύνης.Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε κράτος-μέλος να θεσπίσει ακόμη αυστηρότερα ηλικιακά όρια, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.