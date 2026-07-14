Η Μάγκι Τζίλενχαλ στην Ελλάδα – Οι φωτογραφίες από το Σούνιο, την Κέρκυρα και τα αγαπημένα της φαγητά

Η Maggie Gyllenhaal περνά μέρος του καλοκαιριού της στην Ελλάδα και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι της. Η βραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από το Σούνιο, την Αθήνα και την Κέρκυρα, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει την ελληνική φιλοξενία, τη φύση και το φαγητό.Στην πρώτη της ανάρτηση, βρίσκεται στο Σούνιο, όπου φιλοξενήθηκε από τη στενή της φίλη, την οστεοπαθητικό και wellness expert Βίκυ Βλαχώνη στο Cape Sounio. Στις φωτογραφίες βλέπουμε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, τον ναό του Ποσειδώνα, αλλά και εικόνες από τα γεύματα που επέλεξε. Η ίδια γράφει με ενθουσιασμό για τα αγαπημένα της φαγητά, τις ντομάτες, το σουβλάκι, το κρητικό μέλι και το ελαιόλαδο που απολάμβανε κάθε πρωί. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της έφυγαν από το Σούνιο «ανανεωμένοι και πολύ ευγνώμονες», ενώ σημείωσε και την ελληνική λέξη που έμαθε «φιλοξενία».