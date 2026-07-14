Η Μάγκι Τζίλενχαλ στην Ελλάδα – Οι φωτογραφίες από το Σούνιο, την Κέρκυρα και τα αγαπημένα της φαγητά
MARIE CLAIRE

Η Μάγκι Τζίλενχαλ στην Ελλάδα – Οι φωτογραφίες από το Σούνιο, την Κέρκυρα και τα αγαπημένα της φαγητά

«Είμαστε ευγνώμονες».

Η Μάγκι Τζίλενχαλ στην Ελλάδα – Οι φωτογραφίες από το Σούνιο, την Κέρκυρα και τα αγαπημένα της φαγητά
Η Maggie Gyllenhaal περνά μέρος του καλοκαιριού της στην Ελλάδα και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι της. Η βραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram από το Σούνιο, την Αθήνα και την Κέρκυρα, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει την ελληνική φιλοξενία, τη φύση και το φαγητό.

 
Στην πρώτη της ανάρτηση, βρίσκεται στο Σούνιο, όπου φιλοξενήθηκε από τη στενή της φίλη, την οστεοπαθητικό και wellness expert Βίκυ Βλαχώνη στο Cape Sounio. Στις φωτογραφίες βλέπουμε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, τον ναό του Ποσειδώνα, αλλά και εικόνες από τα γεύματα που επέλεξε. Η ίδια γράφει με ενθουσιασμό για τα αγαπημένα της φαγητά, τις ντομάτες, το σουβλάκι, το κρητικό μέλι και το ελαιόλαδο που απολάμβανε κάθε πρωί. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της έφυγαν από το Σούνιο «ανανεωμένοι και πολύ ευγνώμονες», ενώ σημείωσε και την ελληνική λέξη που έμαθε «φιλοξενία».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης