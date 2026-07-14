Μπράιαν Όστιν Γκριν για Μέγκαν Φοξ: «Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεχτείς τον άλλον»
MARIE CLAIRE

Μπράιαν Όστιν Γκριν για Μέγκαν Φοξ: «Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεχτείς τον άλλον»

Μίλησε για τον γάμο τους, έξι χρόνια μετά τον χωρισμό

Μπράιαν Όστιν Γκριν για Μέγκαν Φοξ: «Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεχτείς τον άλλον»
Ο σταρ του «Μπέβερλι Χιλς», Brian Austin Green, έξι χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Megan Fox, και ενώ βρίσκεται πλέον σε σχέση με τη Sharna Burgess, μίλησε σε ένα podcast για τον γάμο με την πρώην του.

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