Μπράιαν Όστιν Γκριν για Μέγκαν Φοξ: «Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεχτείς τον άλλον»
Μπράιαν Όστιν Γκριν για Μέγκαν Φοξ: «Φτάνεις σε ένα σημείο που δεν μπορείς να ανεχτείς τον άλλον»
Μίλησε για τον γάμο τους, έξι χρόνια μετά τον χωρισμό
Ο σταρ του «Μπέβερλι Χιλς», Brian Austin Green, έξι χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Megan Fox, και ενώ βρίσκεται πλέον σε σχέση με τη Sharna Burgess, μίλησε σε ένα podcast για τον γάμο με την πρώην του.
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