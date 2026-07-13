Τι απάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα σχόλια για τις αντιδράσεις της γυναίκας του στα προημητελικά του Μουντιάλ (βίντεο)
Τι απάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα σχόλια για τις αντιδράσεις της γυναίκας του στα προημητελικά του Μουντιάλ (βίντεο)
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Ηοικογένεια Beckham φωτογραφήθηκε στο γήπεδο ενώ παρακολουθούσε τον προημιτελικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας στο Μαϊάμι, με τις έντονες αντιδράσεις τους να γίνονται θέμα συζήτησης. Όμως, όταν ο David Beckham και τα τρία μικρότερα παιδιά του ξεσηκώθηκαν με ενθουσιασμό στο νικητήριο γκολ του Τζούντ Μπέλινγκχαμ στην παράταση του αγώνα, η Victoria Beckham φάνηκε να μην κουνάει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι.
Ενώ ο σύζυγός της πετάχτηκε από τη θέση του και πανηγύρισε, η Victoria παρέμεινε ατάραχη. Οι φωτογραφίες από το στάδιο Hard Rock δείχνουν μια ποικιλία συναισθημάτων με το Posh Spice Girl να μην χαμογελά καν.
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Ενώ ο σύζυγός της πετάχτηκε από τη θέση του και πανηγύρισε, η Victoria παρέμεινε ατάραχη. Οι φωτογραφίες από το στάδιο Hard Rock δείχνουν μια ποικιλία συναισθημάτων με το Posh Spice Girl να μην χαμογελά καν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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