Τι απάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα σχόλια για τις αντιδράσεις της γυναίκας του στα προημητελικά του Μουντιάλ (βίντεο)

Ηοικογένεια Beckham φωτογραφήθηκε στο γήπεδο ενώ παρακολουθούσε τον προημιτελικό αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας στο Μαϊάμι, με τις έντονες αντιδράσεις τους να γίνονται θέμα συζήτησης. Όμως, όταν ο David Beckham και τα τρία μικρότερα παιδιά του ξεσηκώθηκαν με ενθουσιασμό στο νικητήριο γκολ του Τζούντ Μπέλινγκχαμ στην παράταση του αγώνα, η Victoria Beckham φάνηκε να μην κουνάει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι.Ενώ ο σύζυγός της πετάχτηκε από τη θέση του και πανηγύρισε, η Victoria παρέμεινε ατάραχη. Οι φωτογραφίες από το στάδιο Hard Rock δείχνουν μια ποικιλία συναισθημάτων με το Posh Spice Girl να μην χαμογελά καν.